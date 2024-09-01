عاصفة قاتلة تجتاح اليابان

استمر إطلاق التحذيرات في اليابان بعد اجتياح عاصفة قوية أرجاءها، وأدت إلى هدم بعض المنازل. كما جلبت العاصفة الاستوائية «شانشان» أمطارا غزيرة إلى منطقة شيزوكا في اليابان جنوب غرب طوكيو، في حين حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أنها قد تستمر أياما عدة أخرى.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، التي تجمع التقارير من الحكومات المحلية، أن شخصًا واحدًا في عداد المفقودين، بينما أصيب 127 شخصًا.

وأدت العاصفة إلى هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة، حتى في أماكن ليست في مسارها، مثل جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى الشمال، وفقًا للوكالة. وقد انهارت بعض المنازل، بينما مرت المركبات عبر المياه البنية.

الانهيارات الأرضية

وصدرت تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية في أجزاء من مدينتي هاماماتسو وإيزو في محافظة شيزوكا، على بُعد 180 كيلومترا (110 أميال) جنوب غرب طوكيو، ويوكوهاما في كاناغاوا، وهي مدينة ساحلية بالقرب من طوكيو، فضلا عن المناطق المعرضة للخطر في طوكيو.

وصدرت تعليمات للسكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى الملاعب المحلية والمراكز المجتمعية. ومن المتوقع أن تتحرك «شانشان» تدريجيا نحو الشمال، ثم تتجه إلى بحر اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن «شانشان» تضعف، لكن عاصفة أخرى تتطور بالقرب من الفلبين، وقد تتحول إلى إعصار.

رياح قوية

تسللت «شانشان» في البداية عبر جزر كيوشو وشيكوكو الجنوبية الغربية، ثم وصلت إلى جزيرة هونشو الرئيسية والمياه الساحلية، ولكنها انتقلت لاحقًا إلى الأرض.

وكان العاصفة الاستوائية مصحوبة برياح سرعتها القصوى 65 كيلومترا في الساعة (40 ميلا في الساعة) عندما ضربت اليابسة يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وانهيارات أرضية وأنهار من فيضانات وأغصان أشجار ممزقة وحطام متناثر. وفي جنوب غرب اليابان، كان الناس مشغولين بتنظيف المنازل الموحلة والتخلص من الأجهزة المعطلة. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن «شانشان» كانت تتحرك ببطء شديد مساء الأحد.