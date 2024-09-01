انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري

ترأس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الرياض، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.

منصة لتأطير الأعمال

وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الخارجية كلمة رحب فيها برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيًا لهم طيب الإقامة.

وأكد أن الاجتماع يأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق تَطلُّعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب.

وقال بن فرحان إن قيادتي البلدين تنظران إلى مجلس التنسيق باعتباره منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية، بما يحقق رؤية كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر 2030، بما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين وشعبيهما.

مبادرات جديدة

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في كلمة أمام الاجتماع، الجهود المتميزة التي تبذلها اللجان المنبثقة عن المجلس في تحديث قائمة المبادرات، وخلق وابتكار مبادرات جديدة، واستحداث معالم قابلة للقياس والتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني لجميع معالم المبادرات، ما يضمن عكس ملاحظات الأمانة العامة الواردة في تقرير أداء المجلس للربع الأول من العام 2024م.

وأكد أن هذا الاجتماع يُعد علامة بارزة في مسيرة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتأكيدًا على التزامهما بالعمل الدؤوب وفق توجيهات أصحاب السمو -حفظهم الله- لاستثمار الفرص بين البلدين، وتبادل وجهات النظر، ومراجعة ما حققه المجلس من إنجازات ومبادرات نوعية، معربًا عن تطلعه إلى إنجاز وتنفيذ كل ما هو مُخطط له.

وأضاف: «نشهد اليوم ثمار الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء اللجان وفرق عملها وضباط الاتصال وفريق الأمانة العامة منذ بدء الدورة الثامنة لمجلس التنسيق القطري السعودي، حيث تضطلع هذه الدورة بالعديد من ملفات التعاون المشترك بيننا، التي نسعى إلى إنجازها ومواصلة مسيرة العمل بقوة وعزم لتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدين حرصنا على مواصلة جهودنا المشتركة بما يلبي طموحات قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين».

توقيع محضر الاجتماع

عقب ذلك، استعرض فريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، كما وقع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.

حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان بوزارة الخارجية، المهندس فهد الحارثي.