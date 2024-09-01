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وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين يبحثان الأوضاع الراهنة

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.

وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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