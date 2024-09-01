"أصبحوا من الماضي".. القسّام توجّه رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، مقطع فيديو للأسرى الإسرائيليين الـ6 الذين قُتلوا بغزة، قائلا إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فضّل عرقلة الصفقة على استعادتهم.

وأوردت القسام تعليقات على الصور باللغتين العربية والعبرية، قائلة "أي بطولة هذه وأنتم تسترجعونهم جثثا بعدما قتلتموهم عمدا؟.. كانوا بالفعل أحياء، وكان من المفترض أن يخرجوا في المرحلة الأولى من الصفقة".

وأرفقت القسام تعليقا بصورة نتنياهو قائلة على لسانه "لو خيروني بين فيلادلفيا وإعادة الأسرى سأختار فيلادلفيا".

وكشفت القسام عن صور الأسرى الـ6 القتلى في غزة، معلّقة "اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم.. لقد أصبحوا من الماضي"، مضيفة "نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد"،

وكان رون أراد طيارًا إسرائيليًا، سقطت طائرته في لبنان عام 1968، ووقع أسيرا في أيدي مقاتلي عناصر "حركة أمل" اللبنانية، ولا يزال الغموض يحيط بمصيره إلى الآن، إذ لم تتمكن إسرائيل من استعادته حيا أو استعادة جثته، بعد أن رجحت تقارير وفاته في لبنان.

وبالرغم من ذلك، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تعلن مصيره رسميا.