سموتريتش: إن استسلمنا لمطالب حماس كما يرغب جالانت فسنخسر الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن عددا من الوزراء الإسرائيليين هاجموا وزير الدفاع يوآف جالانت في الاجتماع الحكومي اليوم بسبب معارضته قرار البقاء في محور فيلادلفيا.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الاجتماع الحكومي اليوم، قوله إنه في حال استسلمت إسرائيل لمطالب حماس كما يرغب جالانت فستخسر الحرب.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم وزير الدفاع يوآف جالانت في اجتماع المجلس الأمني وقال إنه ليس أقل حرصا منه على تحرير الأسرى.

ونقلت القناة 13 العبرية عن جالانت قوله، إنه لا يوجد لا متسع من الوقت للأسرى الباقين على قيد الحياة في غزة.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إلغاء قرار المجلس الأمني بشأن بقاء قواتنا في فيلادلفيا يعتبر جائزة لحماس، مشيرا إلى أن المرونة مطروحة لكن ليس في قضية محور فيلادلفيا الذي يشكل أنبوب أكسجين لحماس.

وأكدت صحيفة "هآرتس" نقلا عن نتنياهو، أنه قبل ما تم التوافق عليه مع الأمريكيين لكن لا يمكن إبداء مرونة في قضية أساسية مثل فيلادلفيا.