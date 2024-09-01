الغرف التجارية: هناك استقرار في أسعار السلع.. وتوقعات بتراجعها الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الدولة بذلت مجهودات كبيرة للعمل على استقرار الأسعار في الأسواق.

وأوضح "عز"، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، المذاع عبر فضائية "الحياة"،اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على توفير كافة أنواع السلع بأسعار جيدة للمواطن، مؤكدًا أنه بالرغم من ارتفاع أسعار البيض وبعض أنواع الخضروات، إلا أن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن، والخضروات والفاكهة.

وأشار إلى أنه نشهد مزيد من الانخفاضات في أسعار بعض السلع الفترة الحالية، لافتًا إلى أن يتم رصد كافة أسعار السلع في الأسواق والتي تشير إلى أنها في طريقها للانخفاض الفترة المقبلة.