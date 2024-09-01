مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في اصطدام سيارة أجرة برصيف في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث اصطدام سيارة أجرة برصيف أمام قرية الكعابي التابعة لمركز الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد مريز، مأمور قسم شرطة سنورس، بمصرع شاب وإصابة 5 آخرين.

كشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن السيارة الأجرة كانت تسير بسرعة زائدة أثناء ذهابها إلى مدينة سنورس، مما أدى إلى انفجار إطارها الأمامي، ثم اصطدمت بالرصيف الذي يفصل الاتجاهين، مما تسبب في مصرع شاب يدعى محمد أحمد محمد، 17 عامًا، طالب مقيم بقرية بيهمو، وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام. وأخطرت نيابة مركز سنورس التي تتولى التحقيق.