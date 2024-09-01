قاومهم فأفرغوا فيه الخرطوش.. القبض على متهمين بقتل شاب أسفل دائري شبرا الخيمة



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الأحد، القبض على 7 متهمين بقتل شاب بطلق ناري، أسفل الطريق الدائري في مدينة شبرا الخيمة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بها آثار طلق ناري، أسفل الطريق الدائري بمنطقة السواح دائرة القسم.

بالفحص، تبين أن المجني عليه يدعى "خالد ا"، وأنه أثناء مروره أسفل الطريق الدائري دائرة القسم، عائدًا من مقر عمله، قطع 7 أشخاص الطريق عليه وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و4 أسلحة بيضاء وشلوا حركته لسرقته بالإكراه، وأنه حينما حاول مقاومتهم أطلقوا صوبه عيارًا ناريًا من فرد خرطوش استقر بصدره وأودى بحياته في الحال.

أضافت التحريات، أن المجني عليه كان بحوزته ساعة يد وسماعة وهاتف محمول وسلسلة سرقها المتهمون.

وقد ألقي القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء والمسروقات، وتولت النيابة العامة التحقيق فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.