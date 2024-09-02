السويد تقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن السويد ساهمت بمبلغ 6.8 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان عام 2024. وذكر المكتب في رسالة على صفحته الرسمية أن السويد هي رابع أكبر مساهم في صندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وأضاف المكتب أن مساعدات السويد لأفغانستان منذ عام 2014 حتى الآن، تبلغ أكثر من 874 مليون كرونة سويدية. وحذر المكتب من أن تمويل المساعدات الإنسانية لأفغانستان هذا العام تراجع بشكل حاد، مقارنة بالأعوام السابقة. وفي تقريره السابق، أشار المكتب إلى أنه تم تمويل 25% فقط من الميزانية المطلوبة التي تبلغ 3.06 مليار دولار لأفغانستان، في عام 2024.