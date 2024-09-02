التعليم تكشف تفاصيل تطبيق قرار إلزام المدارس الأجنبية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تطبيق قرار إلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية، موضحًا أنه يأتي تطبيقًا للنص الدستوري الملزم للحفاظ على الهوية المصرية.

وأصاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم "برنامج على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أنه كانت هناك مفاجأة بوجود أجيال لا تتقن اللغة العربية، حيث كان يتم تدريس اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية ولكنها لا تضاف للمجموع.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أنه يتم تدريس اللغة العربية والدين بداية من الصف الأول الابتدائي وبداية من الصف الرابع يتم تدريس مادة الدراسات الاجتماعية.

ولفت إلى أنه يتم تطبيق القرار فورًا وهناك مدارس بدأت بالفعل في تطبيقه، مؤكدًا أن هذا القرار سيتم تطبيقه من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر بداية من العام المقبل وهي المرحلة الثانوية.

وقال إن المدارس الدولية والأجنبية سوف تدرس نفس المحتوى الذي تصدره وزارة التربية والتعليم بنفس الطريقة والمنظومة الخاصة بهم، على شرط أنه قبل الالتحاق بالجامعات يمتحن الطلاب بالأسئلة التي تضعها الوزارة.

واستطرد أن هناك مشاورات مستمرة مع وزارة التعليم العالي والجهات المانحة من أجل تنفيذ هذا القرار، موضحا أن هناك متغيرات كثيرة تتصارع على الشعوب في محاولة لطمس الهوية من خلال ترويج أمور غير أخلاقية مثل المثلية.

وأكمل الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك دول ومناطق تتطبع بهذا النهج، ولذا كان لا بد من التحرك للحفاظ على الهوية والأخلاق المصرية.

واختتم الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم استعدت للعام الدراسي الجديد بإضافة 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية.