المستشار التعليمي السعودي يكشف تفاصيل تدريس اللغة الصينية بالمملكة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف عبداللطيف الحمادي، المستشار التربوي والتعليمي السعودي، تفاصيل تدريس مادة اللغة الصينية في المدارس السعودية.

وأوضح الحمادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه جاء هذا القرار لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الصين والمملكة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية والصين لتعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية.

وأشار إلى أن الطالب في المرحلة الإعدادية بالمدارس السعودية يدرس 3 لغات، وهي العربية والإنجليزية والصينية، لافتًا إلى أن الأخيرة لا تدخل في المعدل التراكمي للطالب.

وعن طريقة تدريسها، أضاف أنه سيتم تدريس اللغة الصينية في المدارس الإعدادية في 6 مدن كمرحلة أولى.

وأكد أن السعودية استقبلت 175 معلم صيني لتدريس اللغة للطلاب في المدارس.