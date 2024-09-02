تعليقًا على مقتل أسيرة أمريكية بغزة.. ترامب: أيدي بايدن وهاريس ملطخة بالدماء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن مقتل الأسرى الستة في غزة بمن فيهم هيرش حدث بسبب الافتقار التام للقوة والقيادة الأمريكية.

وأشار ترامب، إلى أن أيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ملطخة بالدماء لأنهما يسمحان "للمقاومة بحصد أرواح الأمريكيين"، وفق مزاعمه.

وأكد ترامب، أن "لم يكن هذا الرعب ليحدث لو كنت رئيسا وسيتوقف في اليوم الذي أعود فيه للبيت الأبيض".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هناك اجتماع افتراضي مرتقب لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع عائلات أسرى أمريكيين بغزة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن بيان لعائلات الأسرى الأمريكيين بغزة، مطالبتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة مع حماس وإعادة الأسرى.

وأكدت عائلات الأسرى الأمريكيين بغزة، أن فرص إعادة الأسرى على قيد الحياة معرضة لخطر شديد مع مرور الوقت.

بدورها، علقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأحد، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلة إنه يجب القضاء على ما أسمته "التهديد" الذي تشكله حركة حماس على إسرائيل والمواطنين الأمريكيين.

وجاء تعليق هاريس، بعد أن تم الكشف عن جنسية أحد الأسرى المقتولين، وهو إسرائيلي أمريكي.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، إن "يدا حركة حماس باتت ملطخة بدماء الأمريكيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي القطاع، قائلًا إنه تم العثور عليهم في نفق بمفردهم.

وزعم جيش الاحتلال، أن الأسرى تم قتلهم على يد حركة حماس قبل وقت قصير من الوصول إليهم، بينما نفت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية، قائلة إن الأسرى تم قتلهم خلال قصف إسرائيلي.