ماذا حدث بين مستشار الأمن القومي وعائلات المحتجزين في غزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عقد اجتماعا عبر الفيديو مع عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن سوليفان ناقش مع عائلات المحتجزين ما ورد بشأن مقتل ستة محتجزين في غزة بينهم أمريكي، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدبلوماسية الأمريكية على أعلى مستوى لتأمين الإفراج عن بقية المحتجزين.

وبحسب القناة، فإن سوليفان أكد لأهالي المحتجزين تعهد بايدن وإدارته بإعادة المحتجزين الأمريكيين إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هناك اجتماع افتراضي مرتقب لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع عائلات أسرى أمريكيين بغزة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن بيان لعائلات الأسرى الأمريكيين بغزة، مطالبتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة مع حماس وإعادة الأسرى.

وأكدت عائلات الأسرى الأمريكيين بغزة، أن فرص إعادة الأسرى على قيد الحياة معرضة لخطر شديد مع مرور الوقت. للمزيد عن أخبار فلسطين (اضغط هنا)