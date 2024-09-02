"واشنطن بوست": أمريكا تحدثت مع مصر وقطر لتقديم اتفاق لحماس وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤول أمريكي، أنه من غير الواضح ما إذا كان مقتل الـ6 محتجزين سيقرب أو يبعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تحدثت مع مصر وقطر بشأن تقديم مقترح اتفاق جديد لحماس وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عقد اجتماعا عبر الفيديو مع عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة.

وناقش "سوليفان" مع عائلات المحتجزين ما ورد بشأن مقتل ستة محتجزين في غزة بينهم أمريكي، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدبلوماسية الأمريكية على أعلى مستوى لتأمين الإفراج عن بقية المحتجزين.

وأكد سوليفان لأهالي المحتجزين تعهد بايدن وإدارته بإعادة المحتجزين الأمريكيين إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن.