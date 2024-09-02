بايدن وهاريس سيلتقيان مع فريق التفاوض الأميركي للدفع باتجاه اتفاق يضمن اطلاق سراح الاسرى بغزة

اعلن البيت الأبيض، بأن الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيلتقيان مع فريق التفاوض الأميركي عقب مقتل الاسير الأميركي في غزة، مشيرا الى ان ": بايدن وهاريس سيبحثان مع فريق التفاوض الدفع نحو اتفاق يضمن إطلاق سراح من تبقى من الاسرى".

وأمس أعلن بايدن، أنه "تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة اسرى خُطِفوا خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين".

وأضاف بايدن "غاضب وحزين لوفاة بولين بغزة وقادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين".