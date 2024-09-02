أعلنت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، أنّها تلقّت تقريرًا عن واقعة على بُعد 70 ميلًا بحريًّا شمال غربي الصليف في اليمن، مشيرةً إلى أنّ السّلطات تُحقّق في الأمر.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية: تقرير عن حادث على بُعد 70 ميلًا بحريًا شمال غرب الصليف باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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