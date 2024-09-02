الجيش الأوكراني: القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على العاصمة كييف ومناطق اخرى

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن "القوات الروسية اطلقت صواريخ كروز نحو العاصمة كييف ومناطق جنوب غربي أوكرانيا، ووحدات الدفاع الجوي شاركت في التصدي للهجوم".
كما أفيد عن سماع دوي انفجارات قوية في ضواحي مدينة خاركيف وسط هجوم صاروخي واسع على العاصمة وعدة مناطق أخرى.
واستهدف الهجوم الروسي، بأكثر من 15 صاروخا، مرافق رياضية ومراكز تجارية ومباني سكنية في المدينة. وأعلنت الإدارة العسكرية لخاركيف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت عددا من الصواريخ في سماء المدينة.
كما اكدت القوات الجوية الأوكرانية إن صواريخ مجنحة رصدت وهي تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف وأخرى فوق منطقة سومي شرقي البلاد.
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