"كتائب شهداء الأقصى" تبنت عملية ترقوميا: تأتي انتقامًا لدماء الشهداء وردًا على المجازر الصهيونية

أعلنت "​كتائب شهداء الأقصى​"، الجناح العسكرى لحركة "فتح"، أنّ "في إطار ردودنا على عدوان الاحتلال المتواصل، نفّذ مقاتل صباح الأحد الموافق 2024-9-1، عمليّةً بطوليّةً استهدفت سيّارةً تابعةً للشّرطة الصّهيونيّة، على معبر ترقوميا غرب مدينة الخليل، ممّا أسفر عن مقتل 3 ضبّاط من أفراد الشّرطة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "المقاتل انسحب بسلام، قبل أن يتمّ تحديد هويّته، ليرتقي شهيدًا بعد حصار ومقاومة استمرّت لساعات، وهو: مهند محمد العسود، من بلدة إذنا"، مؤكّدةً أنّ "هذه العمليّة البطوليّة تأتي انتقامًا لدماء الشّهداء، وضمن مسؤوليّة الرّدّ على المجازر الصّهيونيّة في قطاع غزة، وجرائم الاحتلال في الضفّة المحتلّة، والانتهاكات المتواصلة بحقّ المسجد الأقصى بقيادة وزير الأمين القومي الإسرائيلي المجرم إيتمار بن غفير".

وشدّدت الكتائب على أنّ "مقاتليها في الضفّة الغربية ستبقى أياديهم ضاغطة على الزّناد، وسيلاحقون المُحتل في كلّ مفترق وزقاق وحارة، حتّى دحره عن أرضنا ومقدّساتنا بإذن الله".