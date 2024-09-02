مقتل شخصين نتيجة تحطم مروحية أوكرانية في خاركوف

قُتل شخصان نتيجة حادث تحطّم مروحيّة من طراز "مي-2"، تابعة للواء الطّيران التّدريبي في جامعة خاركوف الأوكرانيّة للقوّات الجويّة.
وأوضحت جامعة "إيفان كوزيدوب" خاركوف الوطنيّة للقوّات الجوّيّة، أنّ ضبّاط إنفاذ القانون والخبراء المتخصّصين والفنيّين من وزارة الدّفاع الأوكرانيّة، يعملون في مكان تحطّم المروحيّة، مؤكّدةً أنّ رئاسة الجامعة والوحدة العسكريّة تعاونان بشكل كامل على التّحليل التّفصيلي لتحديد أسباب الحادث. وأعربت عن تعازيها لأقارب وأصدقاء الضحيّتَين، مشدّدةً على أنّ "هذه خسارة فادحة لنا جميعًا".
وكان قد أعلن مسؤول أميركي يوم الخميس الماضي، أنّ طائرةً مقاتلةً أوكرانيّةً من طراز "إف-16"، تحطّمت يوم الإثنين الماضي، بعد أسابيع فقط من وصول هذه الطّائرة الأميركيّة الصّنع إلى أوكرانيا.
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