رئيس وزراء ماليزيا: الأمل الوحيد لوقف النار في غزة هو انخراط أميركا لاتخاذ موقف أقوى

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، تأكيده أن "الأمل الوحيد لوقف النار في غزة هو انخراط أميركا لاتخاذ موقف أقوى"، معتبرا أن "التوصل لوقف إطلاق نار بغزة لا يبدو مشجعا بسبب عدم التزام بلدان معنية خاصة الولايات المتحدة الأميركية".

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