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تواصل المشاورات لكسر الجمود السياسي في فرنسا

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ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات) 

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء مشاورات مع سلفيه فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي اليوم في محاولة لكسر الجمود السياسي في البلاد، كما يعتزم لقاء رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، حسبما أفادت تقارير إعلامية. 
يذكر أن كازنوف تولى رئاسة الحكومة أثناء رئاسة أولاند من ديسمبر 2016 إلى مايو 2017، وربما يترشح من جديد لهذا المنصب، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام. 
وبعد مرور شهر ونصف الشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، لم يعين ماكرون حتى الآن رئيساً جديداً للوزراء. ولا يوجد هناك أي احتمال لتشكيل حكومة أغلبية قابلة للحياة تشارك فيها الأحزاب. 
ورغم إجراء جولات عديدة من المشاورات بين ماكرون والأحزاب، مازال من غير الواضح كيفية تشكيل حكومة مستقرة في فرنسا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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