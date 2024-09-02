الوطن القطرية: على المجتمع الدولي التحرك فوراً لوقف العدوان على الضفة وجنين

أشارت صحيفة "الوطن" القطرية إلى أن المتجمع الدولي، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، بات مطالباً بالتحرك والتدخل الفوري لوقف العدوان الغاشم على الضفة ومدينة جنين وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ووقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل من السابع من تشرين الأول من العام 2023.

واعتبرت أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على جنين وطولكرم وطوباس، منذ الأربعاء الماضي، يأتي كي يستكمل حرب إعادة احتلال الضفّة الغربية، التي بدأتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل هجمات السابع من تشرين الأول.

وأوضحت أن التقديرات تجمع على اعتبار الحملة الواسعة في شمال الضفّة أسوأَ من عملية السور الواقي عام 2002، باستخدام قوّاتٍ عسكريةٍ كبيرةٍ، يرافقها قصفٌ جويٌّ من المسيّراتِ والطيرانِ الحربي، وتشمل، في مرحلة أولى، تصفياتٍ جسدية واعتقالات، وتدميراً ممنهجاً للبنية التحتيّة.