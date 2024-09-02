أعلنت نائبة السّكرتير الصّحافي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أنّ "وزير الدّفاع لويد أوستن تحدّث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وناقشا استعادة إسرائيل رفات ستّة أسرى في غزة قتلتهم حركة "حماس"، بمن فيهم المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين، البالغ من العمر 23 عامًا".
وأشارت إلى أنّ "أوستن أعرب عن تعازيه العميقة لأسر جميع الأسرى القتلى، وعن غضبه إزاء إعدامهم الوحشي وغير القانوني وغير الأخلاقي، على أيدي "حماس". وأكّد الوزير أنّه يجب محاسبة قادة "حماس" على جرائمهم"، لافتةً إلى أنّ "أوستن وغالانت أكّدا من جديد التزامهما المتبادل بالتوصّل بسرعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار، لضمان إطلاق سراح جميع الأسرى".
وذكرت سينغ أنّ "أوستن قدّم أيضًا تعازيه بمقتل ثلاثة ضبّاط شرطة إسرائيليّين، في هجوم إرهابي واضح في الضفة الغربية صباح أمس، وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوتّرات وزيادة النّشاط الإرهابي هناك الأسبوع الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر أوستن أعرب لغالانت عن غضبه إزاء "إعدام" 6 أسرى: يجب محاسبة قادة "حماس" على جرائمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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