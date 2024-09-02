لابيد: نتانياهو اخترع عقبة محور فيلادلفيا لإحباط التوصل إلى صفقة لمنع سقوط حكومته

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اخترع عقبة محور فيلادلفيا لإحباط التوصل إلى صفقة لمنع سقوط حكومته".
وفي وقت سابق، بدأ إضراب عام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى في غزة ورفضا لعرقلة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إبرام صفقة.
ويشمل الإضراب المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.
وأمس، أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت)، الإضراب العام، للمطالبة بصفقة تبادل فورية، لإطلاق سراح الاسرى بقطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحرب.
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