"أوجيرو": توقُف خدماتنا في برج البراجنة ومستيتا بسبب عطلين طرآ في سنترالَي المنطقتين

ذكرت هيئة "​​أوجيرو​​"، أنّ "عطلًا طرأ في سنترال ​برج البراجنة​ بسبب الضّغط على المولّدات، ما أدّى إلى توقّف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، مشيرةً إلى أنّ "فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسّرعة الممكنة".

ولفتت أيضًا إلى أنّ "عطلًا طرأ على سنترال ​مستيتا​ بسبب الضّغط على المولّدات، ممّا أدّى إلى توقّف خدماتنا في المنطقة المذكورة"، موضحةً أنّ "فرقنا على إصلاح العطل بالسّرعة الممكنة".