أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "الحذر الشّديد لا يزال يلفّ المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من محور سهل المجيدية، الغجر خراج الماري في قضاء حاصبيا، بعد يوم عنيف من التّراشق المدفعي والصّاروخي المتبادل بين "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي وسّعت دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة المحرّرة في قضاء حاصبيا؛ امتدادًا حتّى مرتفعات جبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع وإقليم التّفاح".
وأشار إلى أنّ "في ظلّ هذه الأجواء، كثّف الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي خلال اللّيل الفائت وحتّى فجر اليوم، طلعاته الاستكشافيّة فوق المنطقة، على علو متوسّط".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق مكثف للطيران التجسسي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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