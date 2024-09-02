شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جنوب بانجونا في بابوا غينيا الجديدة. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 41 كيلومتر، عند تقاطع دائرة عرض 6.839 درجة جنوبا وخط طول 155.517 درجة شرقا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

