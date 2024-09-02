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هل يدرس بايدن تقديم اقتراح لـ"إسرائيل وحماس" لوقف إطلاق النار؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

ذكر موقع "أكسيوس الأمريكي"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للموقع، فإن "بايدن" سيجتمع بفريقه للأمن القومي الإثنين، لتحديد استراتيجية المرحلة الأخيرة من مفاوضات الاتفاق بشأن غزة.

وأعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عقد اجتماعا عبر الفيديو مع عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة.

وناقش سوليفان مع عائلات المحتجزين ما ورد بشأن مقتل ستة محتجزين في غزة بينهم أمريكي، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدبلوماسية الأمريكية على أعلى مستوى لتأمين الإفراج عن بقية المحتجزين.

وأكد سوليفان لأهالي المحتجزين تعهد بايدن وإدارته بإعادة المحتجزين الأمريكيين إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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