حار نهارًا وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، على محافظات الجمهورية.

وتوقعت الهيئة استمرار الطقس الحار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وتوقعت الهيئة فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الوادي الجديد.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 32 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.