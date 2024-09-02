شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كتلة الحوار: القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز أسهمتا فى خلق حالة من الوعي والان مع تفاصيل الخبر

قال عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، إن تصدر مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، يأتي بعد مساهمة القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنها " القاهرة الاخبارية واكسترا نيوز" بشكل كبير فى خلق حالة من الوعي والإدراك لدي المواطنين بالأحداث الداخلية والعالمية ونقل الصورة الكاملة امامه، وذلك لتفردها ونقلها لمجريات الأحداث والقضايا بشكل حيادي، مضيفا أن المتحدة للخدمات الاعلامية استطاعت خلال السنوات السابقة أن تلفت انتباه الجميع باختلاف الجنسيات والثقافات، أن تقدم إعلام هادف ودراما متنوعة عابرة للحدود و تنوع فى المضمون.



وأضاف زيدان، أن القنوات الاخبارية كان لها تأثيرا قوي لدى تكوين الرأى لدى المشاهد وذلك من خلال مشاهدته للصورة الكاملة ووضعه فى بؤرة الحدث، موضحا أن قناة القاهرة الإخبارية تعمل وفقا لاستراتيجية واضحة ورسخت جهودها العظيمة لتصبح واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية فى المنطقة العربية وذلك خلال وقت قياسي استطاعت التوسع والانتشار فى مختلف المجالات الإعلامية.



وأوضح زيدان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن حالة التنوع فى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من قنوات اخبارية وثقافية ووثائقية ودينية واجتماعية ساهم فى تجمع الرباط الأسري حول الأعمال المقدمة مما أزاد من الترابط المجتمعي المطلوب حاليا فى ظل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة التى أسهمت بصورة غير مباشرة فى التباعد الاجتماعي والعزلة، مضيفا أن الرؤية الواضحة أسهمت في الوصول إلى عرش أكبر المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي من إعلام هادف ورسالة واضحة تنفرد بالريادة فى كافة المجالات الإعلامية.

وأضاف زيدان، أن رفع شعار الحيادية والمهنية وتناول الموضوعات بصورة شفافة وواضحة أسهم بشكل كبير فى ملء الفراغ الذي جاء نتيجة إنعدام ثقة الجمهور خلال فترات سابقة، ومن خلال تناول المتحدة لكافة القضايا والموضوعات، أصبحت لسان مؤثر ومعبر عن حال مصر، مضيفا أنها أصبحت احد الركائز الأساسية في القوى الناعمة والهادفة، إذ أنها لم تهمش فئات المجتمع وقامت بإدخال لغات الاشارة لمخاطبة كل الفئات المجتمعية.