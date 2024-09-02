"النشرة": القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه شاحنة على الطريق الحدودي بين كفركلا والعديسة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "القوّات الإسرائيليّة أطلقت النّار باتجاه شاحنة كانت تعبر على الطّريق الحدودي بين كفركلا و العديسة، ما أدّى إلى إصابة إطاراتها وباب السّائق، الّذي نجا".

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