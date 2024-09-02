الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغا عن مركبة مشتبه بها عند عطيرت ونقوم بتفكيك المتفجرات في الموقع

اعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان انه "تلقينا بلاغا عن مركبة مشتبه بها عند عطيرت ونقوم بتفكيك المتفجرات في الموقع".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"إبطال مفعول سيّارة مفخّخة عُثر عليها عند مدخل مستوطنة عطريت، شمال غربي رام الله في الضفة الغربية".