اعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان انه "تلقينا بلاغا عن مركبة مشتبه بها عند عطيرت ونقوم بتفكيك المتفجرات في الموقع".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"إبطال مفعول سيّارة مفخّخة عُثر عليها عند مدخل مستوطنة عطريت، شمال غربي رام الله في الضفة الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغا عن مركبة مشتبه بها عند عطيرت ونقوم بتفكيك المتفجرات في الموقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.