الراعي ترأس العرس الجماعي الـ15 في بكركي: فرح الكنيسة اليوم بولادة عائلات جديدة فيها

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي العرس الجماعي الخامس عشر الذي تنظمه لجنة الشؤون الاجتماعية والنشاطات الداخلية في الرابطة المارونية.

بعد الإنجيل المقدس توجه البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي في عظته إلى العرسان الجدد بالقول :"نحن والكنيسة والمجتمع في عيد معكم وبسببكم والله معكم سيجمعكم إلى الأبد وقد جاء في الانجيل ما جمعه الله لا يفرقه انسان،انتم جماعة حب وحياة والنعمة الالهية بسر الزواج ترافقكم بحياتكم".

اضاف:" نحن في عيد في الصرح البطريركي عيدكم عيدنا ونشكر الرابطة المارونية ولجنة الشؤون الاجتماعية والأنشطة الداخلية التي تنظم من سنة إلى سنة هذا العرس ولولاها كنا بلا عيد".

تابع:" الكنيسة في عيد لأنكم ستؤلفون في الكنيسة جماعة منظمة قائمة على السر المقدس وبينكم الله الذي ستعودون اليه في كل صعوبات حياتكم فلا تنسوا انكم تتعاهدون معا لتعيشوا جماعة حب وحياة مع الله .إن فرحة الكنيسة اليوم هي بولادة عائلات جديدة فيها ،هذه هي قيمة العرس الجماعي والمجتمع يفرح بكم لأنكم نواة جديدة فيه تؤمنون جيلا بعد جيل أشخاص يواصلون التاريخ" .

من جهته، اشار رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، الى ان "الزواج والتناسل على ارض الوطن هما السلاح الواقي من الانقراض،وتبديل هويته، وتحوير رسالته، وتهميشه بعد القضاء على ما اتسم به من تنوع،هو أحد مرتكزات حضارته وعلة وجوده. إن الزواج هو مؤسسة مبنية على الحب والتناغم والروحي والجسدي.مؤسسة تسخر المادة في خدمة غائيتها، وهي الحفاظ على استمرارية النسل البشري،وبناء مجتمع سليم يستهدي القيم الانسانية ويقتفي تعاليم الكنيسة الجامعة التي تحدد مآلات الارتباط بين ابنائها على أفضل ما يكون التفاعل والاندماج بين المرأة والرجل تحت سقف " سر الزواج".