"النشرة": غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام الناقورة

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران المسيّر الإسرائيلي أغار مستهدفًا سيّارةً على طريق عام الناقورة، وعلى إثرها تحرّكت سيارات الإسعاف إلى المكان".
في السّياق، أفاد بـ"تعرّض بلدتَي عيتا الشعب ويارون وأطراف بلدتَي حولا ومركبا، لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف من الأعيرة الثّقيلة، يُسمع دويها لمناطق بعيدة في الجنوب اللّبناني".
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