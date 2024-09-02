كنعان: سأراجع النيابة العامة للوصول إلى الرأس المدبر وأدواته لعملية اغتيالي معنويًا

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ "رغم القرارات القضائيّة الّتي أثبتت "كذبة الحوالات الماليّة" منذ عام 2021، تستمرّ ماكينة الكذب والتّحريض في نشر الأضاليل وتزوير الوقائع، بهدف تشويه الصّورة والحقيقة، لافتقار القيّمين عليها للحجّة أو البرهان على ما يدّعون من أكاذيب طالت مسيرتي السّياسيّة والتّشريعيّة والحزبيّة الّتي بها أفتخر".

وأعلن في تصريح، أنّه "ستكون لي وقفة مفصّلة في الأيّام المقبلة، عن أسباب وظروف الاستقالة من الإطار التّنظيمي لـ"التيار الوطني الحر"، وما رافقها من أكاذيب تولّت مجموعة معروفة نشرها وتوريط البعض بتسويقها"، لافتًا إلى "أنّني سأقوم بمراجعة النّيابة العامّة لإجراء المقتضى، والوصول إلى الرّأس المدبّر وأدواته لعمليّة الاغتيال المعنوي الدّائرة، علمًا أنّ الأشخاص الّذين يقفون وراء هذه الحملة الحقيرة، باتوا معروفين بالأسماء، وستتمّ ملاحقتهم قضائيًّا".