واللا عن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل: ندرس تمديد الإضراب العام إلى يوم غد وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر

نقل موقع "واللا" عن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل، تأكيده أنه "ندرس تمديد الإضراب العام إلى يوم غد وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر".

وصباح اليوم بدأ الإضراب العام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى في غزة ورفضا لعرقلة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إبرام صفقة، حيث شمل المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.

وأمس، أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت)، الإضراب العام، للمطالبة بصفقة تبادل فورية، لإطلاق سراح الاسرى المحتجزين بقطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحرب.

واكد ئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، أرنون بار دافيد في مؤتمر صحفي ان "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الاسرى توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله".