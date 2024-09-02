مطر: "مين ما كنت وشو ما كنت ومهما كان حجمك ممنوع تلفظ كلمة واحدة تسيء للمفتي دريان"

لفت النّائب إيهاب مطر، إلى "أنّنا سمعنا صوتًا نافرًا يدّعي البراءة، ليهاجم موقع دار الفتوى ومفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان. وهو تطاول مرفوض، بل يتجاوز الخطوط الحمر".
وشدّد في تصريح، على أنّ "رسالتنا للجميع هي: "مين ما كنت وشو ما كنت ومهما كان حجمك، ممنوع إنّك تلفظ كلمة واحدة تسيء للمفتي"، الّذي يلعب دورًا صعبًا هذه الأيّام بحفظ وحدة كلمة أهل السنّة، بمواجهة تحدّيات ثقيلة. حمانا الله من شرور هؤلاء، وحفظ لنا عمامة الحقّ والاعتدال".
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