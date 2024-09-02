ريفي: السجون قنبلة موقوتة ويجب تخفيف الضغط الهائل عنها وإصدار قانون عفو

لفت النّائب أشرف ريفي، إلى أنّ "سجون لبنان الّتي تتّسع لـ3 آلاف سجين فيها 9 آلاف. إنّها القنبلة الموقوتة الّتي تهدّد حياة المساجين، وتحوِّل السّجون إلى بؤرة خطرة على المساجين وعلى القوى الأمنيّة والاستقرار".
وشدّد في تصريح، على أنّ "وفاة أحد السّجناء منذ يومين، تعطي مؤشّرًا على الوضع السيّئ، وتدفع الحكومة للتحرّك بأسرع وقت، لمعالجة قضيّة السّجون، وتحتِّم إصدار قانون عفو، وتخفيف الضّغط الهائل عن السّجون. تحرّكوا قبل فوات الأوان".
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