محطة كهرباء الطيبة تعود إلى العمل بعد إنجاز أعمال الصيانة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنه "بمتابعة حثيثة وتعاون مستمر من قبل مديرية العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى مع المؤسسات والادارات الرسمية المعنية، أُنجزت أعمال الصيانة في محطة الكهرباء في مشروع الطيبة وأعيد تشغيلها بشكل طبيعي.

وقد جرت أعمال الصيانة على مخارج خط التوتر المتوسط (15 KVA)، والذي من خلاله يتم تحويل جهد الكهرباء إلى 220 فولت، وبذلك عادت التغذية بالكهرباء لبلدات مركبا، طلوسة، بني حيان، رب ثلاثين، عديسة، دير سريان، علمان، عدشيت، الطيبة، القنطرة، حولا، ميس الجبل، محيبيب، وبليدا.

وتوجه اتحاد بلديات جبل عامل وبلدية الطيبة بالشكر لمؤسسة كهرباء لبنان وعلى رأسها مديرها العام كمال حايك، ولمديرية العمل البلدي في حزب الله والنائب علي فياض، ومديريات النقل والتوزيع في المناطق ودائرة مرجعيون في المؤسسة، وللجيش اللبناني المواكب، ولكل من ساهم في إنجاز هذا العمل.