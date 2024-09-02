الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة جنوبا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها جبلا وداخلا ،تتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لامطار خفيفة متفرقة بخاصة جنوب البلاد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل يذكر في الداخل وعلى الجبال، مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها جبلا وداخلا ،تتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لامطار خفيفة متفرقة بخاصة جنوب البلاد.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ، ترتفع درجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تستقر على الجبال وفي الداخل، مع احتمال أمطار متفرقة بخاصة على المرتفعات الجنوبية فترة قبل الظهر .