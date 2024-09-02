ضو: لتفاوض عربي مشترك مع النظام السوري للوصول إلى حل شامل بموضوع النازحين

أشار النّائب ​مارك ضو​، تعليقًا على تصريح النّائب السّابق ​وليد جنبلاط​ مؤخّرًا، أنّه لا بدّ من حوار مع النّظام السّوري لحلّ مسألة النّازحين السّوريّين، إلى أنّه لا يمانع التّفاوض مع ​النظام السوري​، ويَعدُّه "ضرورة"، لافتًا إلى "وجوب أن يكون تفاوضًا عربيًّا مشتركًا، أردنيًّا لبنانيًّا، وكذلك يشمل تركيا، للوصول إلى حلّ شامل للموضوع، لا إلى حلّ ثنائي".

ورأى، في حديث صحافي، أنّه "يمكن للنّظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللّبنانيّة السّوريّة ضمن الأراضي السّوريّة، لإقامة مخيّمات تقوم قوى دوليّة مثل الأمم المتحدة بإدارتها". وعن أداء ​الحكومة اللبنانية​ في هذا الملف، أ:ّد "أنّنا لا نظنّ أنّ الحكومة تقوم بما يجب لحلّ المشكلة على صعيد دولي، وكلّ ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النّظام السّوري".