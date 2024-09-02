المكاري بحث وسفير الصين في سبل التعاون الاعلامي

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري سفير الصين في لبنان تشيان منيجيان على رأس وفد، في حضور المدير العام للوزارة حسان فلحه، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين البلدين، وبين الوزارة و تلفزيون لبنان، و التلفزيون و الإذاعة في الصين.

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