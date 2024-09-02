كوريا الجنوبية والنرويج تتفقان على إطلاق قناة حوار دفاعي أمني ثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية والنرويج اتفقتا على إنشاء قناة حوار دفاعي أمني ثنائية لتعزيز تعاونهما العملي في قطاعات الدفاع والأمن.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " اتفق وزير الدفاع الكوري الجنوبي " شين وون- سيك "ونظيره النرويجي "بيورن أريلد غرام " على إطلاق هيئة استشارية على مستوى المدير العام، خلال اجتماعهما في سول في وقت سابق من اليوم.

وخلال الاجتماع، اتفق وزيرا الدفاع على أهمية الاتصال الأمني المتنامي بين آسيا وأوروبا في مواجهة التعاون العسكري المتعمق بين روسيا وكوريا الشمالية، واتفقا على تقوية التعاون الدفاعي الثنائي على أساس القيم العالمية المشتركة.

وأدان شين الاستفزازات المستمرة من جانب كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وإرسال بالونات القمامة عبر الحدود، وطلب دعم النرويج لسياسات سول الأمنية .

وأشار شين أيضا إلى تقديم أوسلو الدعم الطبي لكوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية في الفترة من 1950 إلى 1953، موجها الشكر إلى النرويج على مساهمتها في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.