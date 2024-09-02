قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من مدن الضفة المحتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات، أسرت خلالها 20 فلسطينيًا على الأقل من مدن الضفة الغربية، وذلك بحسب نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، إن من بين الأسرى يوجد فتاة وسيدة اعتقلت كرهينة إضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال "استدعت مجموعة من الفتيات من محافظة الخليل، منهن طالبات، وأسيرات سابقات".

وبذلك ترتفع حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة قبل 6 أيام إلى نحو 130 حالة اعتقال.



كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.