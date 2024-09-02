الشروط ورابط التقديم.. 500 فرصة عمل متاحة بهذه المحافظة لجميع المؤهلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 500 فرصة عمل للشباب بأسيوط، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وبحسب بيان "العمل"، جاءت الوظائف المتاحة، كالتالي:

- معلمون بمدارس سمارت الدولية.

- مهندس ميكانيكا.

- فني تحاليل "علوم قسم كيمياء".

- مندوب مبيعات.

- وكيل تأميني ـ مدير وحدة.

- وسيط تأميني.

- مسئول تمويل.

- أخصائي تمويل.

- مشرفين أمن.

- أفراد أمن.

- فنيين إنتاج.

- عمال إنتاج.

- سائق درجة أولى وثانية.

- سائق كلارك.

وفي نفس السياق، قال علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، إنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي: هنا

وأضاف مدير المديرية، أن تلك الفرص التي جرى توفيرها تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات محمد جبران، وزير العمل، للمديريات بالمحافظات، بضرورة تحفيز الشباب؛ للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بمنشآت القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع المنشآت، وتلبية احتياجاتهم من العمالة المؤهلة سواء من خريجي التدريب المهني أو من خلال نشرة التشغيل الدورية التي تصدرها الوزارة وتعلنها على صفحاتها.