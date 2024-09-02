خاص- محافظ القاهرة يزف بشرى سارة بشأن التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار تيسيرات جديدة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال "صابر" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن التيسيرات تشمل طرق سداد غرامات التصالح فضلا عن التسهيل على المواطنين في الإجراءات والأوراق المطلوبة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن التوجه الحالي للحكومة يصب في اتجاه اتخاذ خطوات جادة في سبيل حل مشكلات ملف البناء على مستوى محافظات الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات أو منظومة التراخيص الجديدة أو الاشتراطات البنائية في المدن.

وكانت فتحت وزارة التنمية المحلية، بتاريخ الثلاثاء 7 مايو 2024، باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستمر تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر على مستوى جميع المحافظات.

وتستقبل المحافظات، طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح، من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات، وتطبيق تصالح على الهاتف المحمول.