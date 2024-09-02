76 فرصة عمل متاحة بشركات في محافظة السويس - التخصصات والتقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن توفير 76 فرصة عمل للشباب من أبناء محافظة السويس للعمل بشركات القطاع الخاص.

وأوضحت "العمل"، أن الشركات، هي "شركة سان جوبان، مصر للزجاج، وشركة سيسك أستيل، وشركة أفكو مصر، وشركة السويس للبوليستر، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وذلك للعمل بتخصصات مختلفة منها مهندس جودة ومحاسب، وأخصائي مشتريات، وعمال إنتاج وأفراد أمن وسائقين".

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الفرص التي جرى الإعلان عنها تتضمن: مهندس جودة - ب. هندسة وعلوم، وعمال إنتاج، وعمال لحام، وأمن إداراى، وسائقين كلارك و"ونش شوكة"، وعمال خدمات، وسباك، وأخصائى مشتريات، ومحاسب، وأخصائى مبيعات، ومهندس كهرباء، ومهندس ميكانيكا، ولحام co2، وبرادين – أستيل فبركيشن، ولحام أتوماتيك، ووناش – ورشة، وحجار، وعمال دهانات معادن، وفنيين cnc.

وأضافت أنه يجرى متابعة عمليات التشغيل والحصول على الفرص، مع الشركة والمتقدمين من خلال الإدارة والمديرية، وكذلك مراجعة عقود العمل والتأكد من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له والحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك، فى ضوء التنسيق بين الإدارة العامة ومديرية العمل بمحافظة السويس وشركات القطاع الخاص العاملة داخل نطاق المحافظة، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

ويمكن التقديم على فرص العمل، من خلال التوجه إلى مديرية العمل السويس، أو التواصل مع الأرقام المرفقة في إعلان الوظائف.