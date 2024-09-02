القناة 14 الإسرائيلية: إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية

افادت القناة "14 الإسرائيلية"، عن "إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية". وفي تموز الماضي، اعلنت كتائب القسام، اننا "نفذنا عمليتي إطلاق نار بالخليل قرب مستوطنة كريات أربع وقرب الحرم الإبراهيمي ردا على اغتيال رئيس المتكب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية".

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