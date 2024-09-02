شولتس دعا لاستثناء اليمين المتطرف من التحالفات بعد انتخابات محلية في ألمانيا

حضّ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحزاب الرئيسية للوقوف في وجه "حزب البديل من أجل ألمانيا" المتطرّف، بعدما حقق الحزب مكاسب تاريخية في انتخابات محلية نُظّمت في مقاطعتين في الشرق.

ولفت شولتس الى هناك "دعوة الآن لجميع الأحزاب الديموقراطية لتشكيل حكومات مستقرة من دون متطرّفين يمينيين" في مقاطعتي تورينغن وساكسونيا، واصفا نتائج الأحد بأنها "مقلقة".