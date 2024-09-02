حضّ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحزاب الرئيسية للوقوف في وجه "حزب البديل من أجل ألمانيا" المتطرّف، بعدما حقق الحزب مكاسب تاريخية في انتخابات محلية نُظّمت في مقاطعتين في الشرق.
ولفت شولتس الى هناك "دعوة الآن لجميع الأحزاب الديموقراطية لتشكيل حكومات مستقرة من دون متطرّفين يمينيين" في مقاطعتي تورينغن وساكسونيا، واصفا نتائج الأحد بأنها "مقلقة".
كانت هذه تفاصيل خبر شولتس دعا لاستثناء اليمين المتطرف من التحالفات بعد انتخابات محلية في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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