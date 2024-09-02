بيار الأشقر: تشغيل مطار القليعات ومرفأ جونية أولوية للقطاع السياحي

طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر " بإخراج ملفي تشغيل مطار القليعات – عكار وتشغيل مرفأ جونيه السياحي من دائرة التنازع والتجاذب السياسي".

وفي بيان، أكد الاشقر "حاجة البلد الماسة لهذين المرفقين على المستوى السياحة والسفر"، معتبرا أنه "من غير المعقول والمقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونيه لخلفيات سياسية"، مشيراً الى أن "سياسة التعطيل التي تمت ممارستها في البلد كانت السبب الأساسي للإنهيار وهي الآن تحول دون قيامة الدولة".

ولفت الأشقر إلى أن "إتحاد النقابات السياحية كان أول المطالبين بتشغيل مطار القليعات وتخصيصه للرحلات العارضة (تشارتر)، خصوصاً أن هذا النوع من الرحلات القادمة من المطارات الأساسية الموجودة في العواصم العالمية (مثل باريس ولندن على سبيل المثال) لا يمكنه الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، إنما بإمكانه الهبوط في مطارات ثانوية مثل مطار القليعات".

كما لفت الى أن "عدم وجود مطار ثانٍ في لبنان يحرمنا من الكثير من الفرص السياحية وإمكان زيادة عدد الوافدين الى لبنان خصوصاً ان الرحلات العارضة هي أقل كلفة ووسيلة نقل أساسية للمجموعات السياحية وتستخدم على نطاق واسع عالمياً".

وبالنسبة لمرفأ جونيه، أبدى الأشقر "إستغرابه الشديد لعدم تشغيله على الرغم من أهميته الإستراتيجية على المستوى السياحي ولحاجة البلد لخدماته".